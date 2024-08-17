Malatya'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde saman balyası yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'da saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Yakup Ç. idaresindeki 80 ADJ 074 plakalı saman balyası yüklü tır, Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi Sarsap Tüneli çıkışındaki köprüde çelik bariyerleri aşarak devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Tek taraflı trafik akışına kapatılan yolda jandarma güvenlik tedbiri aldı.