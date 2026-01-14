Haberler

Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde hasta almak üzere yola çıkan ambulans, kar nedeniyle mahsur kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerini kurtardı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde hasta almak üzere çıktıkları yolda kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekipleri, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pütürge ilçesinde hasta almaya giden ambulans, Erdemler Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak yolu açtı.

Ekipler, ambulansı çekerek sağlık ekiplerini mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Kasım Aldemir - Güncel
