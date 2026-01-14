Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan sağlık ekipleri kurtarıldı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde hasta almak üzere yola çıkan ambulans, kar nedeniyle mahsur kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerini kurtardı.
Pütürge ilçesinde hasta almaya giden ambulans, Erdemler Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak yolu açtı.
Ekipler, ambulansı çekerek sağlık ekiplerini mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
