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Malatya'da Sağlık Çalışanlarından İsrail Protestosu

Malatya'da Sağlık Çalışanlarından İsrail Protestosu
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Malatya'da sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Arda Çetin, Gazze'deki zulmü kınadı ve cezaevindeki durumun aciliyetine dikkat çekti.

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar yürüdü. Bazı vatandaşlarla üniversite öğrencileri de sağlık çalışanlarının yürüyüşüne destek verdi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Arda Çetin, 62 haftadır süren İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda toplandıklarını söyledi.

Gazze halkının 470 gündür vahşice katledilmesine şahit olduklarını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden vahşice katletti. Hastane, okul, ambulans demeden her şeyi yaktı, yıktı. Gazze halkının üzerine bombalar, füzeler yağdırması yetmediği gibi onları açlığa, susuzluğa mahkum bıraktı. Peki İsrail bu soykırımla ne kazandı, kocaman bir hezimet. Başka hiçbir şey kazanamadı. Gazze halkının destansı direnişi karşısında yenildi. Yenilmez dedikleri orduları, son teknoloji silahlara sahip olmalarına, dünyanın en büyük güçlerini arkalarına almalarına rağmen Hamas mücahitleri karşısında direnemedi."

Çetin, ateşkes nedeniyle kendilerinin de yürüyüşe ara vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Turan Çiğdem - Güncel
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