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Malatya'da Sağlık Çalışanları İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Malatya'da Sağlık Çalışanları İsrail Saldırılarını Protesto Etti
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Malatya'da düzenlenen yürüyüşte sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak Gazze'deki durumun çaresizliğine dikkat çekti. İnönü Üniversitesi öğrenci temsilcisi Yunus Emre İlbaş, Gazze'deki ablukanın insani yardımlara engel olduğunu ve çocukların tedavi için tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda grup adına konuşan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yunus Emre İlbaş, Gazze'deki dehşet verici ablukanın 435. gününde, sessiz yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazze'deki ablukanın insani yardım girişi ve dağıtımına engel olduğuna, yardım ekipleri ve su kaynaklarına yönelik yoğun saldırılar yapıldığını aktaran İlbaş, "Kasten organize edilmiş bir kıtlığa sebep olduğuna tanık olmaktayız. Şu anda nüfusun yüzde 96'sı giderek artan gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya. Gazze ve refah sınır kapısında 600'a yakın çocuk hasta, kronik hastalıklar nedeniyle tedavi beklemekte ancak yalnızca çok kısıtlı sayıda hastanın tedavi amaçlı tahliye edilmesine müsaade edilmektedir. Bu çocuklar yaşamla hayat çizgisi arasında sıkışıp kalmış durumundalar. Hekimler olarak bu çocukların Gazze'den tahliye edilmesi için İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttırılması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

İlbaş, Gazze'nin her yerinde insansız hava araçlarıyla, keskin nişancılarla, hava ve kara bombardımanıyla çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini belirterek, yüzde 90'ı sivil olmak üzere 44 binden fazla insanın İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerleşim alanlarının kasıtlı olarak yok edildiğinin altını çizen İlbaş, "Gazze'nin kuzeyinde elektrik, su ve gıda olmaksızın hizmet vermeye çalışan tek hastane olan Kamal Adwan Hastanesi ve çevresi de her gün dronlarla yoğun bombardımana maruz kalmaktadır. Hastane müdürlüğü İsrail'in tıbbi yardım konvoyunun kuzeye girişini engellediğini duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz perşembe günü, bu bombardımanların birisinin neticesinde Doktor Said Cude hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İlbaş, tüm vicdan sahibi insanları İsrail ürünlerini boykota davet ederek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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