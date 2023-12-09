Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağışlar, cadde ve yolların su altında kalmasına neden oldu. Doğanşehir ilçesinde ise tarım arazileri su altında kaldı ve bir köprü zarar gördü. Belediye ekipleri mağduriyetleri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Doğanşehir ilçesinde sağanak nedeniyle Sürgü çayı taştı, tarım arazileri su altında kaldı.

Gövdeli Mahallesi'nde derenin taşması sonucu zarar gören köprü belediye ekiplerince onarıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "İlçemizde yoğun olarak devam eden yağış, birçok mahallemizde sele neden olmuş durumdadır. Tüm ekiplerimizle sahada olup, mağduriyetleri gidermek için belediye olarak yoğun olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.