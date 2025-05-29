Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Malatya'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kent merkezinde ve bazı ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Araç trafik yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar da korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra kent merkezinde ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü şekilde ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Güncel
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