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Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Güncel
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Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

MALATYA - Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçeleri de zarar gördü. Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak yer yer doluya dönüşürken, hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçelerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Battalgazi Yarımcahan Mahallesi'nde ki kayısı üreticileri zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

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