Malatya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi; araçlar trafikte kontrollü ilerlerken vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
Malatya'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak