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Malatya'da Sel Ulaşımı Felç Etti

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- Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı

Malatya'da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Malatya- Kayseri D-300 kara yolunda etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

Dağlardan ve derelerden gelen sel nedeniyle kara yolu, taş ve ağaç parçalarıyla kapandı.

Sel nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan kişiler ise itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Ulaşımın yer yer tek şeritten sağlandığı kara yolu, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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