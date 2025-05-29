Malatya'da Sağanak Sonrası Kerpiç Evde Göçük

Malatya'da Sağanak Sonrası Kerpiç Evde Göçük
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sağanak nedeniyle bir kerpiç evde göçük meydana geldi. Evde bulunan 3 kişi mahalleli tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerlerine ayakta müdahale yapıldı.

MALATYA'da etkili olan sağanak sonrası tek katlı kerpiç evde göçük meydana geldi. Evde bulunan 3 kişi, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sonrası kerpiç evde göçük oldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Kurtarılanlarda Perihan Gökyıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, kızı Hatice Gökyıldırım ile onun oğlu Hanifi Kılıç'a ayakta müdahale edildi.

Bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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