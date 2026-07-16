Malatya'da ruhsatsız silah bulunduran 7 şüpheliye işlem yapıldı
Malatya'da ruhsatsız silah satışı ve bulundurma suçundan 7 şüpheli yakalandı, operasyonda 7 tabanca, 1 tüfek ve 196 fişek ele geçirildi.
Malatya'da ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda ruhsatsız 7 tabanca, 1 tüfek ile 196 fişek ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş