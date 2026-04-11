Malatya'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Doğanşehir ilçesinde yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mermi ile cep telefonları ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, 3 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 93 fişek ile 4 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş