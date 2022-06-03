Malatya'da reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı - Haberler

Malatya'da reklam tabelasına sıkışan kargayı itfaiye kurtardı Malatya'da bir mağazanın reklam tabelasına sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Malatya'da bir mağazanın reklam tabelasına sıkışan karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinde bir mağazada alışveriş yapan müşteriler, karga sesleri duyunca dışarı çıktıklarında reklam tabelasına bir karganın sıkıştığını fark etti. Mağaza çalışanları karganın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir itfaiye eri, sıkışan kargayı kurtarmaya çalışırken diğer kargaların etrafta uçmaları çevredekileri tedirgin etti. İtfaiye ekipleri, kargayı bulunduğu yerden kurtararak salıverdi. AA / Orhan Yoldaş - Güncel alışveriş Malatya İtfaiye Güncel Haberler

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