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Malatya'da Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Malatya'da Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Emin Özkaraman idaresindeki 44 AV 644 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrollerinde sürücü Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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