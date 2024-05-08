Malatya'da radyo ve televizyon verici istasyonları tek kulede toplanacak

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki radyo ve televizyon verici istasyonları tek kulede toplanacak.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yıldıztepe'de radyo ve karasal yayın verici istasyonlarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Alanın 360 derece hakim bir görüş açısına sahip olduğunu belirten Başkan Taşkın, Yıldıztepe'nin Battalgazi'nin ve Malatya'nın en gözde yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Yıldıztepe'de radyo ve televizyonların verici istasyonlarının yer aldığını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Bunlar bir düzen içerisinde değil. Görüntü kirliliğinin yanında bu bölgede yapılacak park, rekreasyon alanı gibi çalışmaların önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde Valiliğimizle bir koordinasyon içerisinde bu istasyonun bir merkezde toplanması için çalışmamız olacak. Yıldıztepe'yi vatandaşlarımıza açacağız. Bu konumdan şehir, Beydağı, Karakaya Baraj Gölü, Orduzu Göleti ve Kubbe Dağı görülebiliyor. Bu bölgede Battalgazi Belediyesi olarak bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Vatandaşlarımıza hem seyir terası keyfi yaşatacağız hem de piknik alanı, gezinti alanlarını Battalgazi'mize kazandıracağız. Mesai arkadaşlarımla birlikte bölgeyi gezdik, notlarımızı aldık. En kısa sürede bu konuda da proje çalışmalarımıza başlayacağız."