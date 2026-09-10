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Malatya'da polisi bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl 11 ay hapis cezası

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Malatya'da hırsızlık suçundan aranan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunu bıçakla yaralayan sanık, 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da hırsızlık suçundan aranan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polis memurunu bıçakla yaralayan sanık, 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsrafil Karadeniz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık Karadeniz'in cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya eklendi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "görevli memura direnmek ve mukavemette bulunmak" suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.

Olay

Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 Konteyner Kent'te 14 Şubat 2024'te, hırsızlık suçundan aranan İsrafil Karadeniz'i yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Kendisini gözaltına almaya çalışan ekiplere bıçakla saldıran Karadeniz, polis memuru E.D'yi yaralamış, bacağından vurularak etkisiz hale getirilen sanık, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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