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Malatya'da parkta bulunan çanta sahibine teslim edildi

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da parkta bulunan çanta sahibine teslim edildi

Malatya'da bir kişi, parkta bulduğu ve içinde 20 bin 136 lira olan çantayı polise teslim etti.

Malatya'da bir kişi, parkta bulduğu ve içinde 20 bin 136 lira olan çantayı polise teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir vatandaş, Başharık Mahallesi Şehitler Parkı'nda unutulan ve içerisinde 20 bin 136 lira bulunan çantayı Beydağı Polis Merkezine teslim etti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada çantanın S.A. ve M.A'ya ait olduğu tespit edildi.

Çanta ekiplerce sahibine teslim edildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Beydağı Malatya Güncel Haberler

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