Malatya'da parka terk edilen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı Güncel Haberler Malatya'da 1,5 aylık bebeğin parka terk edilmesiyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Malatya'da 1,5 aylık bebeğin parka terk edilmesiyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Ekim saat 22.00'de İnönü Mahallesi Sümer Park içerisinde 1,5 aylık kız bebeğin bulunduğu belirtildi. Konuyla ilgili Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışma yaptığına yer verilen açıklamada, 1,5 aylık kız çocuğunu parka bırakan anne ve babanın gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan bebeğin de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Malatya Güncel Haberler

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