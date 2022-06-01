Malatya'da park halindeki otomobil şarampole devrildi - Haberler

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Malatya'da park halindeki otomobil şarampole devrildi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da park halindeki otomobil şarampole devrildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen araç kullanılmaz hale geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen araç kullanılmaz hale geldi.

Yakınca Mahallesi'nde park halindeki 44 HC 120 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole düşen otomobil, bir süre ilerledikten sonra kayaya çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta kimsenin bulunmadığını tespit etti.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt Otomobil Tragger Malatya Güncel Haberler

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