Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

AA - Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
Malatya'da otomobillerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Başkınık Mahallesi'nde 44 PU 762 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 BP 804 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan 6 yaralı, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title