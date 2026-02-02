Haberler

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere'ye bir otomobil çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

C.A. idaresindeki 44 AC 989 plakalı otomobil, Kudüs Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere'ye (39) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

İş yerine girenler korkunç manzarayla karşılaştı
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon