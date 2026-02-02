Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere'ye bir otomobil çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
C.A. idaresindeki 44 AC 989 plakalı otomobil, Kudüs Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Dere'ye (39) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel