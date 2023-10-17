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Malatya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kurtarılamadı.