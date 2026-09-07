Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Malatya-Elazığ kara yolu Hacıhaliloğlu Çiftliği mevkisinde otomobilini yolun kenarına park eden Cuma A'ya (55) yolun karşısına geçmeye çalışırken 23 ES 982 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Cuma A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücü aranıyor.
Öte yandan Cuma A'ya yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.