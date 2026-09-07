Haberler

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Malatya-Elazığ kara yolu Hacıhaliloğlu Çiftliği mevkisinde otomobilini yolun kenarına park eden Cuma A'ya (55) yolun karşısına geçmeye çalışırken 23 ES 982 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Cuma A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücü aranıyor.

Öte yandan Cuma A'ya yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

Sıra oğlu ve gelininde! İçeri böyle giriş yaptılar

Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Açık açık tehdit etti: Yine savaş istiyorlar
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş

En büyük tutkusu canından etti: Ölümünden önceki yorum tüyler ürpertti
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Milyonları ilgilendiriyor! Çalışma hayatına yeni düzen