Malatya'da Otomobilde El Bombası Bulundu, Sürücü Gözaltına Alındı

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 2 el bombası bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobilde 2 el bombası bulununca, sürücü H.M.A. gözaltına alındı. El bombalarına imha etmek üzere el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.