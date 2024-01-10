Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
F.G. idaresindeki 58 YE 647 plakalı otomobil, Hekimhan- Kuluncak kara yolu Hekimhan İstasyon mevkisinde şarampole devrildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yolcular S.K, E.T. ve S.G. yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.