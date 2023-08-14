Malatya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yalçın Doğan idaresindeki 44 ABR 954 plakalı otomobil, Malatya-Pütürge kara yolu Şiroçayı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet ve Ahmet Doğan (8) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kasım Aldemir - Güncel