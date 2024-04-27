Malatya'da otomobil kazası: 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.İ. idaresindeki 65 BG 622 plakalı otomobil, Develi Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak bankete düştü.
Kazada, otomobildeki B.İ, H.İ, N.B. ile S.D. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.