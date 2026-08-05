Doğanşehir'de otomobil-traktör çarpıştı: 3 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İlçeye bağlı Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 01 VM 851 plakalı otomobil ile H.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı