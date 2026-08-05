Haberler

Doğanşehir'de otomobil-traktör çarpıştı: 3 yaralı

Doğanşehir'de otomobil-traktör çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İlçeye bağlı Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 01 VM 851 plakalı otomobil ile H.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

Hastane odasından paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu

Hastaneden paylaştı! Ünlü sanatçının sözleri yürek burktu
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber

Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

Göğsümüzü kabartan sevkiyat! Cihazlar 3 şehir hastanesine gönderildi