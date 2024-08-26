Malatya'da Otobüste 27 Kilo Skunk Ele Geçirildi

MALATYA'da şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği ile aranan yolcu otobüsünde, 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Kale ilçesi girişinde yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajda 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.