Malatya'da otobüs devrildi: 4 ölü, 40 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Adıyaman'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FB 5349 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Metrelerse sürüklenen otobüs ardından şarampole savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri sürücü, 3 otobüs görevlisi ve 40 yolcuyu kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilirken, 10 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüsünü sürücünün kontrolünden çıkarak devrilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün yolda seyir halindeyken yan yatarak sürüklendiği ve ardından şarampole savrulduğu anlar yer aldı.

VALİ YAVUZ KAZA YERİNDE

Malatya Valisi Seddar Yavuz da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Yavuz, arama kurtarmanın tamamlandığını ifade ederek, kaza ile ilgili gerekli soruşturma ve incelemelerin başladığını söyledi. Yavuz, "Bugün saat 18.00 sıralarında Malatya istikametinden Adıyaman'a seyir halinde iken bir otobüsün devrilmesi sonucu üzücü bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın oluşu ile ilgili şu anda erekli inceleme araştırma ve soruşturma yapılıyor. Yakın yerdeki kamera kayıtları inceleniyor. Otobüsün içerisinde 44 kişi olduğunu değerlendiriyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımız şu an itibari ile tamamlanmış bulunuyor. Yaralılarımızın tamamı sağlık kuruluşlarına intikal ettirilmiştir. Durumu ağır olanlar var, hafif olanlar var ve müdahale edilenler var. Daha sonra detaylı bilgiler paylaşılacak. Üzüntülüyüz. Aziz milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

