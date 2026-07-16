Malatya'da otobüs bakım onarım atölyesinde yangın

MALATYA'da otobüs bakım onarım atölyesinde çıkan yangında 3 otobüs ile birlikte bazı bakım onarım ekipmanları yandı.

Yangın saat 19.45 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne (MOTAŞ) ait bakım onarım atölyesinde çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık bir çalışması ile yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı.

Bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Maalesef saat 19.45 sıralarında nedenini bilmediğimiz bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerimiz 5 dakika içerisinde müdahale etti. Yangının sönmesi 20 dakikalık bir zaman aldı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok ancak 3 otobüsümüz ve bir forklift aracımız ve tamir bakım aletlerimiz yandı. Ben bu yangında gösterdikleri çabadan ötürü tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Yangının çıkış nedenin araştırılması için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı