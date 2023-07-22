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Malatya'da otluk alanda çıkan yangın ekili alana sıçramadan söndürüldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Altın Kayısı Bulvarı'ndaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle ekili olan tarlaya sıçramadan söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekili alana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altın Kayısı Bulvarı'ndaki otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 25 dönüm alanda etkili olan ve yangın, ekiplerin çalışmasıyla ekili olan tarlaya sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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