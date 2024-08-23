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Malatya'da otluk alanda başlayan yangın orman ve bahçe alanlarına sıçradı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Yangın orman ve bahçe alanlarına sıçradı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda başlayan, orman ve bahçe alanlarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Ormanlık ve bahçelik alana sıçrayan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi Başkanlığının 4 iş makinesi de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Pütürge malatya Bahçe Çevre Doğal Afet Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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