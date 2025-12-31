Haberler

Malatya'da otizmli öğrencilerin rehabilitasyonu ve istihdama geçişleri için protokol imzalandı

Güncelleme:
Malatya'da otizmli öğrencilerin rehabilitasyonu ve istihdama geçişini desteklemek amacıyla Fark Yaratan Önemli Atölyeler Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek ve toplam 7 atölye kurulacak.

Malatya'da otizmli öğrencilerin rehabilitasyonu ve istihdama geçişlerini sağlamak üzere Fark Yaratan Önemli Atölyeler Projesi'nin protokolü imzalandı.

Valilik'te düzenlenen protokol töreninde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Valilik tarafından hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Fark Yaratan Önemli Atölyeler Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destekleneceğini belirten Yavuz, çocukların donanımlarını arttıracak, onlara yeni beceriler ve istihdam kapısı açacak yaklaşımları çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile FKA arasında bir protokol imzalayacaklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Projeyle özellikle deprem sonrası bölgedeki çocukların, gençlerin ve orta, ağır düzeyde otizmli öğrencilerin rehabilitasyonu ve istihdama geçişlerini hedeflemekteyiz. Dolayısıyla bu hedef kitlenin yaşam ve iş becerilerini ve üretkenliklerini de geliştirmek istiyoruz. Geleceğin Mühendisleri, Dijital Beceriler, Yabancı Dil ve Drama, 3 D Tasarımı ve VR Modelleme olarak 4 atölye Genç Ar-Ge Merkezinde, Yaratıcı Eller Birlikte Üretiyoruz bu verilere yönelik renkli düşler sanat olarak 3 atölye ve İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda olmak üzere toplam 7 atölye kurmayı hedefliyoruz. Projemizin yaklaşık proje bedeliyse yaklaşık 7,5 milyon lira."

Konuşmanın ardından Vali Yavuz, FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır projenin protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
