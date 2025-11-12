Malatya'da Organize Suç Davasında 8 Sanığın Tahliyesi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olmanın" da arasında bulunduğu çeşitli suçlamalardan 116 sanık hakkında açılan davada tutuklu 56 sanıktan 8'inin tahliyesine karar verildi.

Malatya tarihinin en geniş katılımlı organize suç davası olarak kayıtlara geçen yargılama 8 gün önce Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülen duruşmalarda bu hafta sanık savunmaları tamamlandı. Ardından avukatlar savunmalarını sundu.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu 56 sanıktan Salih D, Adem C, Enes A, Muhammet Mustafa S, Enes P, Metehan A, Nihat K. ve Şahmerdan A'nın tahliyesine, 48 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 2 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Basın mensupları alınmadı, güvenlik önlemleri üst düzeydeydi

Art arda görülen duruşmalar boyunca spor salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölge bariyerlerle kapatılırken, yaya ve araç trafiği kontrollü sağlandı. Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları güvenlik gerekçesiyle salona alınmadı.

Yurt dışında bulunduğu belirtilen örgüt elebaşı S.A. (38) ve firari sanık T.K. (39) dışında tüm sanıklar mahkeme huzurunda dinlendi.

Ne olmuştu?

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve İstihbarat şubeleri tarafından yürütülen beş aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün yapısı, iletişim yöntemleri ve faaliyet alanları ortaya çıkarılmıştı.

Operasyonlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirilmiş, ayrıca örgüt üyelerinin planladığı bir silahlı saldırı "ortam dinlemesi" kapsamında tespit edilerek olası bir cinayet girişimi engellenmişti.

Malatya'da bugüne kadar görülen en geniş katılımlı organize suç davası olma özelliğini taşıyan davada 116 kişi yargılanıyor. Sanıklar arasında, suç tarihinde 18 yaşından küçük 10 "suça sürüklenen çocuk" da bulunuyor.