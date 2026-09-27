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Malatya'da operasyonda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da operasyonda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi. 3 ev ve 3 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

MALATYA'da polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 46 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 ev ve 3 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda; 46 bin 189 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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