Malatya'da 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Malatya'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezindeki okullarda ise eğitim devam edecek.
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel