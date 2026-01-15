Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan hastalara yardım eli

Malatya'nın Pütürge ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ihtiyaçlarını tedarik etmekte zorluk çeken 2 yaşlı hastanın talepleri karşılandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan gelen yardım talepleri, ilgili kurumlar tarafından değerlendirildi.

Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'nde yaşanan iki ayrı acil durum, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla çözüme kavuşturuldu.

Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle solunum cihazını çalıştıramayan 80 yaşındaki KOAH hastası bir vatandaşa jeneratörde kullanılmak üzere benzin temin ederek ulaştırdı.

72 yaşındaki hipertansiyon hastası bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine ise ihtiyaç duyduğu ilaçlar temin edilerek Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikamet adresine teslim edildi.