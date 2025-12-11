Kale'de 'Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı' semineri düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde öğrencilere yönelik "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Malatya Emniyet Müdürlüğü ile Malatya Yeşilay Şubesi işbirliğinde, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve İzollu Ortaokulu öğrencilerine yönelik, Kale Belediyesi konferans salonunda "Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı" semineri gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Malatya Yeşilay Şubesi personelleri tarafından madde bağımlılığı, siber zorbalık ve sosyal medya eğitimi verildi.

Seminere, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammet Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amiri Murat Yıldırım, Kale Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Kale Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve öğrenciler katıldı.