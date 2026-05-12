Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde, İnönü Üniversitesi ve Kale Belediyesi iş birliğiyle öğrencilere yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara kano sporu hakkında bilgi verildi ve kano keyfi yaşandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde öğrencilere yönelik kano etkinliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi ile Kale Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürlüğü'nden Murat Gökhan ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca tarafından katılımcılara kano sporu ve kanoyu nasıl kullanmaları hakkında bilgi verildi.

İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen 40 kişinin katıldığı etkinlik, yaklaşık 4 saat sürdü.

Karakaya Baraj Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde kano sporu yapan öğrencilere etkinlik sonrası çeşitli ikramlar sunuldu.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
