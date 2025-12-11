Doğanşehir'de öğrenciler ve protokol üyeleri kahvaltıda buluştu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler ve protokol üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Malatya Valiliği tarafından yürütülen Öğrencilerin Nitelikli Eğitimle Motive Edilmesi (ÖNEM) projesi kapsamında düzenlenen "Ben de Varım" kapsamında belediye sosyal tesisinde etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler ve protokol üyeleri etkinlikte bir süre sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu.

Etkinliğe, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Emine Çakmak ve öğrenciler katıldı.