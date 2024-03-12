Malatya'da öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuyarak farkındalık yarattı
Malatya'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Toplu taşıma aracında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan öğrenciler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak koreografi oluşturdu.
Malatya'da öğrenciler, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, toplu taşıma aracına binen öğrenciler, araç seyir halindeyken İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ayrı ayrı yüksek sesle okudu.
Yolcuların beğeniyle izlediği etkinlik, sosyal medyada da ilgi gördü.
Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler ise Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak "Korkmuyoruz" yazısıyla koreografi oluşturdu.