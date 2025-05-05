Malatya'da Öğrenciler Atık Yağlardan Sabun Üretiyor

Malatya'da ilkokul öğrencileri, atık yağlardan sabun üreterek hem bilimsel çalışmalara ilk adımlarını atıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Özgül Almasulu, Şeyma Cengiz Yücel ve İnci Fidan, Kasım 2024'te Harezmi Eğitim Modeli kapsamında bir seminere katıldı.

Bu seminerin ardından öğrencilerle proje hazırlayan öğretmenler, velilerin de desteğiyle geri dönüşüm temelli sabun üretimi çalışmasını hayata geçirdi.

Özgül Almasulu, AA muhabirine, minik öğrencilerle atık yağları toplayarak sabun ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin projeyi çok sevdiğini belirten Almasulu, "Okulumuzda hijyen projesi kapsamında sabunun nasıl yapıldığını araştırdık. Atık yağları toplayarak sabun üretimine karar verdik. Ana maddesi kostik ve arıtılmış su olan sabunu üretirken adeta kimyager gibi çalıştık." dedi.

6 litre atık yağ, 800 gram kostik ve 1,8 litre su kullanarak ilk katı sabunlarını ürettiklerini, ardından da atık sabunlardan sıvı sabun üretimine geçtiklerini dile getiren Almasulu, sıvı sabunları maden suyu şişelerine koyduklarını ve pompaları monte ederek kullanıma hazır hale getirdiklerini anlattı.

Ekim 2025'te İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'e başvurduklarını ve başvurularının kabul edildiğini belirten Almasulu, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz henüz 6,5-8 yaş arasında. Onlara kostik maddesinin tehlikelerini anlattık. Şu an bu maddeyi tanıyor olmaları bile çok kıymetli. Sabunu nasıl ürettiklerini biliyorlar artık, bu da onların öz güvenini artırdı. Minik minik kimyagerlerim, matematikçilerim, tasarımcılarım oldu."

Deprem sonrası TEKNOFEST'te ilkokul düzeyine de alan açılmasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten Almasulu, "Bizim de bu sürece dahil edilmemiz, yaşadığımız acıların ardından moral kaynağı oldu. Kendi adıma çok mutluyum." dedi.

Öğretmen Şeyma Cengiz Yücel de çocuklara kimyasal maddeleri öğretirken çizgi filmler ve animasyonlardan faydalandıklarını, proje kapsamında öğrencilerle logo tasarımı yaptıklarını belirtti.

Yücel, "Robotik kodlama bile yaptık. Özellikle depremden etkilenen çocuklar için bu çalışmaları eğlenceli hale getirmek çok önemliydi. Ortaya çıkardıkları ürünleri görünce yaşadıkları heyecan her şeye değdi." ifadesini kullandı.

"Okulda kendi yaptığımız sabunları kullanıyoruz "

Yücel, okulda öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi yaptıkları sabunları kullandıklarını belirterek, "Çocuklarla birlikte hepimiz, tüm öğretmenler, okulda kendi yaptığımız sabunları kullanıyoruz. Herkese vermeye çalışıyoruz. Dönem sonunda bir sergi ve kermes açarak tüm okul velilerine de sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Projede görev alan öğretmenlerden İnci Fidan ise geri dönüşüm bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, evdeki su bidonlarını keserek ve iple sararak sabunlar için sepetler hazırladıklarını anlattı.

Öğrencilerden 8 yaşındaki Aysima Yücel de evdeki atık yağları süzüp sabun yaptıklarını ve bu süreçte çok eğlendiklerini söyledi.

İkinci sınıf öğrencisi Kaan Koç ise sabunun kuruyup kullanıma hazır hale gelmesini büyük bir heyecanla beklediğini dile getirdi.