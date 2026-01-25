Haberler

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi zehirlendi

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir nişan merasimine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen nişan merasimine katılan davetliler rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran 46 kişiye karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisi konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
