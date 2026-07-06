Sri Lanka'da cezaevinde isyan: 25 ölü
Sri Lanka'nın Negombo Cezaevi'nde çıkan ayaklanmada 5 gardiyan ve 20 mahkum olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.
SRİ Lanka'da cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sri Lanka basını, Negombo Cezaevi'nde dün çıkan isyanda 2 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 5'inin gardiyan, 20'sinin mahkum olduğunu belirten yetkililer, isyanda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı