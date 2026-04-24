Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığında Malatya Polis Evi'nde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Urhal ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Güven Öngören katıldı.

Toplantıda ayrıca Malatya, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye, Sivas ve Tunceli illerinin İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve narkotik birim amirleri yer alırken, Vali Çelik sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin ilan ettiği, "2026 Sokak Çeteleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı" hedeflerimiz doğrultusunda; narkotik suçlar açısından illerimizin mevcut durumunu, yapılanları ve yapılması gerekenleri istişare ettik. Gençlerimizi uyuşturucu maddelerin tüm türevlerinden korumak için 7/24 sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz."

