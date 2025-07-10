Malatya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

V.B. idaresindeki 23 AES 728 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde Ş.T. yönetimindeki 44 AHJ 147 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

Bomba iddia! Ronaldo bakın Jhon Duran'ı neden istememiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taburcu olmayı beklerden cenazesi çıktı! Hemşireden cinayet itirafı gibi sözler

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Tanık hemşireden cinayet itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.