Malatya'da Motosiklet Kazası: 71 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Fehmi Maskar (71), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 AB 556 plakalı otomobil ile Fehmi Maskar idaresindeki motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Fehmi Maskar, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Maskar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.