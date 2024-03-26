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Malatya'da Mobil Göç Noktası aracında 151 düzensiz göçmen tespit edildi

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Malatya'da, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırması amacıyla konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracında, aralık ayından bu yana 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı, 151 düzensiz göçmen tespit edildi.

İnönü Kapalı Çarşısı'nda faaliyetini sürdüren Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran araçların sayısı ülke genelinde 167'ye ulaştı.

İlk etapta İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık 2023 itibarıyla diğer 25 büyükşehire de gönderildi.

Bu kapsamda Malatya'da da hizmetini sürdüren Mobil Göç Noktası aracında, bugüne kadar 9 bin 571 yabancı uyruklu sorgulandı, 151 düzensiz göçmen tespit edildi.

Parmak izi sorgulaması yapılıyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen kişilerin kimliği kontrol ediliyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına davet ediliyor.

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Uygulama faaliyete geçmeden önce durumundan şüphelenilen yabancı, polis merkezi ya da geri gönderme merkezine götürülüyor ve gerekli kontrolleri burada gerçekleştiriliyordu. Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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