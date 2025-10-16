Malatya'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araçla 02 AFS 117 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman kara yolunun Karapınar mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
